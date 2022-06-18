Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась за год на 3,8% – Мурашко

Смертность от онкозаболеваний в России снизилась за год на 3,8%, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Некоторые иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области, сообщил глава региона.

Женский футбольный клуб "Локомотив" стал двукратным обладателем Суперкубка России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

