ВС РФ доставили около 100 тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Российские военные доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Привезли различные крупы, консервы и другие продукты.

В первую очередь, всем необходимым обеспечивают семьи с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

