Братск затопило после ливней

В сибирскую Венецию превратились улицы Братска. Город затопило после ливней. Местные жители тем не менее стараются не терять оптимизма: машины переименовывают в гондолы и благодарят в соцсетях местные власти за инновационные гидродороги.

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