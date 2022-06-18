70% москвичей не высыпаются – опрос

Семь из десяти москвичей не высыпаются, выяснил "Мосопрос". Только четверть респондентов оказались довольны количеством и качеством своего сна.

Причем женщины высыпаются реже мужчин. А жители центра спят лучше, чем обитатели других округов столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

