Синоптики обещают теплую погоду в Москве в субботу

Комфортный для прогулок день обещают синоптики в субботу в Москве. Воздух прогреется выше +20 градусов. Однако сохраняется вероятность осадков: местами могут пройти кратковременные дожди.

Примерно такая же погода ждет москвичей в воскресенье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

