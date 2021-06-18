Около 12 тыс коек для больных коронавирусом уже развернуто в Московской области

Около 12 тысяч коек для больных коронавирусом уже развернуто в Московской области. Это число планируется увеличить до 15 тысяч. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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