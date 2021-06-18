"Индийский" штамм коронавируса в РФ распространяет молодежь – Роспотребнадзор

Молодежь как самая активная часть населения распространяет "индийский" штамм коронавируса в России. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения – молодежь – его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", – сообщила она.