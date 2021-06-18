В Москве за сутки выявили 9 056 тысяч новых случаев COVID-19

По данным Оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали 9 056 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 784 человека.

В Московской области положительный тест на коронавирус за последние сутки сдали 1 254 человека, выписали после выздоровления 889 пациентов.

Всего в России сегодня 17 262 новых случая коронавируса. Среди заболевших 14% бессимптомников. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это Северная Осетия-Алания, Адыгея, Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.