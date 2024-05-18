Москвичей пригласили на Дни здоровья на ВДНХ

В выходные, 18 и 19 мая, москвичи могут посетить Дни здоровья на ВДНХ. Их организует специализированный телеканал "Доктор" на площадке международной выставки-форума "Россия".

Программа включает в себя документальные фильмы, встречи с врачами, а также мастер-классы по оказанию первой помощи и подарки. Например, 18 мая там можно было задать вопросы детскому психологу и узнать о принципах здорового питания у нутрициолога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.