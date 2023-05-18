Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за птичьего гриппа нет, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что случаев заражения среди людей в столице не зафиксировано.

Ранее из-за птичьего гриппа в соответствии с распоряжением Сергея Собянина в нескольких районах Москвы объявили карантин. Меры в столице носят профилактический характер и касаются, в первую очередь, сельскохозяйственной птицы, которая и почти не разводится в столице. Об этом сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, отказываться от птицы в магазинах не стоит так как на птицефабриках крайне высокий уровень контроля за качеством продукции.

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра завершится в конце этого года. Новая городская трасса соединит вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД. Скоростной диаметр также позволит проехать через всю Москву насквозь без светофоров.

Техническое движение на месте схода грузовых вагонов в Симферопольском районе Крыма удалось восстановить. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Полностью перевозки, как грузовые, так и пассажирские, возобновят к утру 19 мая.

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