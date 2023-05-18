Роспотребнадзор: риска заразиться птичьим гриппом у москвичей нет

Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за птичьего гриппа нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Там также уточнили, что случаев заражения человека в столице не было. В ведомстве в данный момент продолжают контролировать ситуацию.

Ранее из-за птичьего гриппа в соответствии с распоряжением Сергея Собянина в нескольких районах Москвы объявили карантин. При этом меры в столице носят профилактический характер и касаются, в первую очередь, сельскохозяйственной птицы, которая и так практически не разводится в столице, и никак не скажутся на самих жителях города, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, отказываться от птицы в магазинах тоже нет смысла, на птицефабриках крайне высокий уровень контроля за качеством продукции, поэтому вся птица, которая попадает на прилавки магазинов, безопасна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.