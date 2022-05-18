Более 80 тыс молодых специалистов в Москве нашли работу при поддержке службы занятости

Более 80 тысяч молодых специалистов трудоустроились с помощью службы занятости за 2 года. И 25 тысяч из них были без опыта. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в службу обращаются примерно 92% выпускников вузов и колледжей. С ними работают карьерные эксперты. Они помогают составить резюме, адаптировать его под конкретную вакансию и подготовиться к собеседованию.

Сейчас в базе службы занятости Москвы 320 тысяч вакансий, из них – более 56 тысяч для соискателей без опыта работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.