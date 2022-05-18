Наборы для новорожденных будут получать по всей России

Подарки от властей будут получать новорожденные по всей стране. Речь идет о наборах для малышей, которые вручают родителям ребенка. Проработкой вопроса занялись в Госдуме.

В такие наборы хотят включить подгузники, соски, бутылочки и другие товары первой необходимости российских производителей. Всего на сумму около 10 тысяч рублей.

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров отметили, что цены на детскую продукцию выросли, поэтому молодых родителей необходимо поддержать.

В данный момент подарки новорожденным дарят власти примерно в 30 российских регионах. Стоимость набора варьируется от 2 до 20 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.