Число пациентов с симптомами коронавируса в Северной Корее выросло до 1,7 млн

Число пациентов с симптомами коронавируса в Северной Корее превысило 1,7 миллиона. За сутки там выявили 232 тысячи новых случаев.

О первом таком случае местная пресса сообщила 12 мая. Из-за стремительного распространения инфекции лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию. Он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии. На нем лидер страны раскритиковал чиновников за вялость и бездеятельность.

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