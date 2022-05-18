Москвичи обратились в суд для соблюдения тишины в квартирах

Жители столицы стали через суд добиваться тишины в квартирах. Речь идет о проблемах со звукоизоляцией. Нередко после ремонта жильцы снизу слышат каждый шорох.

Как заставить соседа сверху соблюдать тишину, если вежливые просьбы и угрозы судом уже не помогают? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

