Сотрудники McDonald’s начали продавать свою форму после ухода компании с рынка РФ

После заявления об уходе из России компании McDonald’s на Avito появилась униформа ее сотрудников.

Сотрудники начали распродавать поло и кепки с легендарной символом М. За комплект работника McDonald’s просят от 200 до 2 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

