Россияне оказались в списке лидеров по покупке квартир в Турции

Россияне активно скупают квартиры в Турции. Продажи жилья иностранцам в апреле выросли почти на 60% по сравнению с апрелем 2021 года. И россияне оказались в лидерах.

Также турецкую недвижимость охотно приобретают граждане Ирана и Ирака. Чаще всего люди покупают жилье в Стамбуле. На втором месте по популярности находится Анталья, на третьем – Анкара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

