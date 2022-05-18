Глава Минцифры сообщил о возвращении около 80% уехавших после начала спецоперации россиян

Порядка 80% россиян, которые уехали из России после начала спецоперации, вернулись в страну. Большинство из них – специалисты IT-отрасли. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве получили такую статистику от мобильных операторов. А те, в свою очередь, провели анализ данных по сим-картам. В Минцифры считают, что специалистов также удерживают в стране предоставляемые им бонусы – отсрочка от армии и льготная ипотека.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.