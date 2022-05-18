В России планируют воскресить пионерское движение

В России могут воскресить пионерское движение. Структура организации пока не ясна, но уже обещают открыть филиалы в школах и техникумах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о создании аналога пионерской организации в России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

