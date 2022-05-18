"Парящую" машину каршеринга заметили в центре Москвы

В Лялином переулке местные жители сняли на видео машину каршеринга, которая буквально повисла в воздухе.

По словам очевидцев, водитель въехал в арку дома, которая не предназначена для проезда, а затем ушел по своим делам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.