В Москве побит температурный рекорд 124-летней давности

В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся больше 124 лет. Последний раз 18 мая подобная жара была еще в конце XIX века. Во вторник воздух прогрелся как минимум на одну десятую градуса больше. Столбики термометров в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялись выше +29 градусов.

Из-за аномального для столицы зноя объявленный 17 мая оранжевый уровень погодной опасности продлен до вечера 18 мая. Кроме того, москвичей и туристов предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.