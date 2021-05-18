В Дептрансе напомнили о важности ношения масок в общественном транспорте

Москвичам напомнили о необходимости носить перчатки в общественном транспорте. Столичный Дептранс в своем Telegram-канале подчеркнул, что обязательны не только маски.

В Сети ранее появилась недостоверная информация о том, что за отсутствие перчаток штрафовать не будут. Контролеры в столице продолжают проверять наличие всех средств защиты, рейды проходят в наземном транспорте и метро.

Сообщается, что практически все пассажиры подземки носят маски, а 73% – не забывают и о перчатках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.