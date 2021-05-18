Депутаты хотят ужесточить правила получения оружия

В Госдуме считают, что правила выдачи оружия надо менять. В Москве у подростка изъяли пневматические автомат и револьвер – обыск провели после того, как старшеклассник рассказал о том, что собирается прийти с оружием в школу.

В Набережных Челнах сняли на видео мужчину, который спокойно разгуливал по улице с винтовкой. И такие истории в последнее время все чаще попадают в новости.

Какие требования хотят ввести, и помогут ли новые меры не допустить повторения казанской трагедии? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.