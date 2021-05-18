Трудовые мигранты в России могут продлить разрешение на работу до 15 июня

Миграционный центр в подмосковном Путилкове атакуют тысячи мигрантов. Люди стремятся получить разрешение на работу до 15 июня – до этой даты действует указ президента, по которому из-за эпидемиологической ситуации нелегалов нельзя высылать из страны.

В самом центре говорят, что гастарбайтеры ведут себя спокойно, но объем работы в последнее время серьезно увеличился. Мигранты занимают места в очереди с ночи и ждут приема сутками.

Причем местные жители гостям в таких количествах не рады. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.