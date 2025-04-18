Температура воздуха в Москве днем 18 апреля составит около 21 градуса

По прогнозам синоптиков, днем 18 апреля температура воздуха в столице составит около 21 градуса, но ощущаться будет как плюс 18.

Относительная влажность достигнет 60%, ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в выходные, 19–20 апреля, ожидаются июльские температуры в районе 25–26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.