18 апреля, 11:15Общество
Температура воздуха в Москве днем 18 апреля составит около 21 градуса
По прогнозам синоптиков, днем 18 апреля температура воздуха в столице составит около 21 градуса, но ощущаться будет как плюс 18.
Относительная влажность достигнет 60%, ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, в выходные, 19–20 апреля, ожидаются июльские температуры в районе 25–26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.