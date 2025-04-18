Москвичам напомнили о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

Телеканал Москва 24 напоминает о рубрике "Фотопоток". В ней зрители делятся своими снимками, на которых запечатлены яркие моменты и необычные детали столицы. Фотографии можно присылать через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24" – перейти к нему можно по QR-коду на экране.

Рубрика выходит с понедельника по четверг, а по пятницам выбирается победитель. Он получает памятные подарки от редакции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.