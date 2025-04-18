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18 апреля, 07:45

Общество

В Москве ожидается теплая и дождливая погода 18 апреля

В Москве ожидается теплая и дождливая погода 18 апреля

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В пятницу, 18 апреля, в столице пасмурно, возможны осадки – синоптики рекомендуют захватить зонт. Несмотря на дождь, температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, что теплее, чем накануне.

В субботу, 19 апреля, также прогнозируют дождь, а в воскресенье, 20 апреля, в Москве вновь выглянет солнце. Ветер ожидается слабый, но порывистый. Атмосферное давление немного повышено – 752 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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