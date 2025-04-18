Православные христиане отмечают Страстную пятницу 18 апреля

До Пасхи остается два дня. Православные отмечают Страстную пятницу 18 апреля – день воспоминания о распятии Христа. Это один из самых строгих дней Великого поста. Церковь призывает отказаться от мирских дел и провести время в тишине и молитве.

Во многих семьях соблюдаются традиции, передающиеся из поколения в поколение. Некоторые умываются водой с серебром, другие отказываются от еды на весь день. В храмах проходят особые богослужения. Центральным событием становится вынос плащаницы.

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