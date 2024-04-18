Москвичам рассказали о главных новостях 18 апреля

В Москве ожидают шторм. В некоторых районах дождь усилился. Осадки сопровождаются сильным ветром. Водителям рекомендуют парковаться подальше от деревьев, а пешеходам быть внимательными на улицах.

Преподаватели московских колледжей учатся использовать в работе искусственный интеллект. Москва и Сбербанк подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках новых технологий. Обучение проходит на базе проекта "Школа 21".

В Подмосковье со следующей недели начнут отключать отопление. Как сообщили в министерстве энергетики региона, после этого сразу стартует следующий этап – подготовка к зиме. В этот период, в частности, разрабатывают планы ремонта на сетях теплоснабжения.

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