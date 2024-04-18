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Новости

Новости

18 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях 18 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях 18 апреля

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города

Гроза и дожди: москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды

В Москве ожидаются гроза и сильный дождь вечером 18 апреля

Жителей Москвы предупредили о непогоде вечером 18 апреля

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

40% месячной нормы осадков может выпасть в столице за 18–19 апреля

Метеорологи спрогнозировали грозу в столице вечером 18 апреля

Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 18 апреля

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 19 апреля

В Москве ожидают шторм. В некоторых районах дождь усилился. Осадки сопровождаются сильным ветром. Водителям рекомендуют парковаться подальше от деревьев, а пешеходам быть внимательными на улицах.

Преподаватели московских колледжей учатся использовать в работе искусственный интеллект. Москва и Сбербанк подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках новых технологий. Обучение проходит на базе проекта "Школа 21".

В Подмосковье со следующей недели начнут отключать отопление. Как сообщили в министерстве энергетики региона, после этого сразу стартует следующий этап – подготовка к зиме. В этот период, в частности, разрабатывают планы ремонта на сетях теплоснабжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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