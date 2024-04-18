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18 апреля, 14:15

Общество

Отопление начнут отключать в Подмосковье с 22 апреля

Отопление начнут отключать в Подмосковье с 22 апреля

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С 22 апреля в Подмосковье начнут отключать отопление. Как сообщили в министерстве энергетики региона, после отключения сразу стартует следующий этап – подготовка к зиме. В весенне-летний период специалисты будут разрабатывать планы ремонта на сетях теплоснабжения.

Сезон теплоснабжения можно завершать, если прошло пять дней подряд с установленной среднесуточной температурой 8 градусов и выше. Решение, в какие именно даты отключать отопление, принимают администрации муниципалитетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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