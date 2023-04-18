Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 23:30

Общество

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса "арктур" выявили в РФ

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса "арктур" выявили в РФ

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах

Волонтеры ответят на вопросы москвичей о военной службе по контракту

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Синоптики спрогнозировали до 20 градусов в конце недели в столице

Новости часа: в РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Число просмотров ролика с поедающим круассаны на фоне беспорядков юноши превысило 5 млн

В РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Новости часа: в Минпросвещения заявили о новой системе оплаты труда учителей в 2023 году

В России будет работать горячая линия по вакцинации от различных инфекций

В России выявлены случаи заболевания вариантом коронавируса "арктур". Как сообщает Роспотребнадзор, болезнь может может обладать большей заразностью, но протекает в легкой форме. Информация о новом подвиде доведена до регионов.

В базу были внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту. До этого его удалось выявить в Индии. В Роспотребнадзоре также добавили, что не планируют вводить ограничения из-за обнаружения нового подвида заболевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика