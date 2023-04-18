Первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса "арктур" выявили в РФ

В России выявлены случаи заболевания вариантом коронавируса "арктур". Как сообщает Роспотребнадзор, болезнь может может обладать большей заразностью, но протекает в легкой форме. Информация о новом подвиде доведена до регионов.

В базу были внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту. До этого его удалось выявить в Индии. В Роспотребнадзоре также добавили, что не планируют вводить ограничения из-за обнаружения нового подвида заболевания.

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