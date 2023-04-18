Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах

Новые поправки в законодательство об иноагентах будут введены в Госдуму до 23 апреля, об этом сообщил председатель комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Минюст сможет контролировать соблюдение норм об иностранных агентах, а сами иноагенты лишатся имущественной поддержки от государства.

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