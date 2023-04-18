Новости часа: в РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России выявили случаи заболевания новым подвариантом коронавирусной инфекции "Арктур". Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Движение на участках у Пушкинской площади будут перекрывать до конца апреля по четвергам и пятницам. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Профсоюзы предложили отправлять на пенсию безработных предпенсионеров досрочно. Это следует из опубликованного документа.