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18 апреля, 19:45

Общество

Новости часа: в РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Новости часа: в РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Число просмотров ролика с поедающим круассаны на фоне беспорядков юноши превысило 5 млн

В РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур"

Новости часа: в Минпросвещения заявили о новой системе оплаты труда учителей в 2023 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России выявили случаи заболевания новым подвариантом коронавирусной инфекции "Арктур". Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Движение на участках у Пушкинской площади будут перекрывать до конца апреля по четвергам и пятницам. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Профсоюзы предложили отправлять на пенсию безработных предпенсионеров досрочно. Это следует из опубликованного документа.

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