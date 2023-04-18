В России будет работать горячая линия по вакцинации от различных инфекций

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вакцинации от различных инфекций. Тема актуальна, потому что показатели по некоторым заболеваниям пошли вверх. В частности это касается кори.

Корь – инфекционное заболевание, при котором на теле появляется красная сыпь, возникает кашель, температура поднимается до 40 градусов. За первые месяцы 2023 года в два раза больше россиян проверили, есть ли у них антитела к данной инфекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.