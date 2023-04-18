Новости часа: Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности РФ. Поправка будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".

Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы. Об этом рассказал департамент природопользования.