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Новости

18 апреля, 15:00

Общество

Новости часа: Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности РФ

Новости часа: Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности РФ

Очное шествие "Бессмертного полка" отменили в 2023 году

"Актуальный репортаж": москвичи хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором

Роспотребнадзор открыл для россиян горячую линию по вакцинации от заболеваний

Новости часа: очное шествие "Бессмертный полк" отменили в 2023 году

Жителям столицы рассказали про работу центра отбора на контрактную службу

Собянин: к концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в Донбасс

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в столице вечером 18 апреля

Роспотребнадзор открыл для россиян горячую линию по вакцинации от различных заболеваний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности РФ. Поправка будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".

Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Массовое цветение растений началось на природных территориях Москвы. Об этом рассказал департамент природопользования.

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