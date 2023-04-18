"Актуальный репортаж": москвичи хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором

Жители столицы хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором. Это данные опроса сервиса "Работа.ру".

Но искать новые вдохновляющие истории становится все сложнее. Российские издательства, которые сделали имя на выпуске книг зарубежных авторов, теперь не могут расплатиться с партнерами. Бумажных изданий становится все меньше, полки магазинов занимают сувениры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.