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Общество

"Актуальный репортаж": москвичи хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором

"Актуальный репортаж": москвичи хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором

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Жители столицы хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором. Это данные опроса сервиса "Работа.ру".

Но искать новые вдохновляющие истории становится все сложнее. Российские издательства, которые сделали имя на выпуске книг зарубежных авторов, теперь не могут расплатиться с партнерами. Бумажных изданий становится все меньше, полки магазинов занимают сувениры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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