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Общество

Жителям столицы рассказали про работу центра отбора на контрактную службу

Жителям столицы рассказали про работу центра отбора на контрактную службу

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В работе единого центра отбора на контрактную службу помогают волонтеры. Они встречают посетителей при входе и помогают кандидатам заполнить анкету. Все это позволяет быстрее проходить все необходимые комиссии.

Желающие поступить на контрактную службу могут это сделать без очередей – в режиме "одного окна". Если есть вопросы, то работает горячая линия по номеру 117. Также ответы можно получить на портале mos.ru или с помощью специального чат-бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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