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Общество

Москвичам рассказали о помощи волонтеров в едином центре отбора на контрактную службу

Москвичам рассказали о помощи волонтеров в едином центре отбора на контрактную службу

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В работе единого центра отбора на контрактную службу помогают волонтеры. Они встречают посетителей при входе и помогают кандидатам заполнить анкету.

Все это позволяет быстрее проходить все необходимые комиссии. Желающие поступить на контрактную службу могут это сделать без очередей – в режиме "одного окна". Также ответы можно получить на портале mos.ru или с помощью специального чат-бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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