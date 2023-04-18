Москвичам рассказали о помощи волонтеров в едином центре отбора на контрактную службу

В работе единого центра отбора на контрактную службу помогают волонтеры. Они встречают посетителей при входе и помогают кандидатам заполнить анкету.

Все это позволяет быстрее проходить все необходимые комиссии. Желающие поступить на контрактную службу могут это сделать без очередей – в режиме "одного окна". Также ответы можно получить на портале mos.ru или с помощью специального чат-бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.