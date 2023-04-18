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Общество

Минцифры предложило упростить правила получения льготной ипотеки IT-специалистами

Минцифры предложило упростить правила получения льготной ипотеки IT-специалистами

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Минцифры РФ предложило упростить правила получения льготной ипотеки молодыми IT-специалистами до 30 лет. В ведомстве хотят исключить требования к минимальной зарплате и более чем в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов по программе.

На данный момент льготную ипотеку для IT-сферы оформили уже более 10 тысяч человек на общую сумму свыше 90 миллиардов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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