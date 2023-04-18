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Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина

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Цифровые повестки будут присылать только после соответствующего постановления правительства. Об этом рассказали в военном комиссариате Москвы.

Ранее появлялись сообщения, что через портал "Госуслуги" оповещения начнут рассылать уже в весенний призыв. Как уточнили в комиссариате, призывники не будут проходить службу в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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