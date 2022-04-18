Роспотребнадзор отменил норматив по охвату населения COVID-тестированием

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием населения на COVID-19.

Улицы в центре Москвы перекроют 25 апреля для репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщил Дептранс.

ООН предлагает России и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.