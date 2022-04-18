РФ не зависит от импорта тест-систем для выявления COVID-19 – Мурашко

Россия не зависит от импорта тест-систем для выявления коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве 11–17 апреля.

РЖД с 20 апреля возобновляют пассажирские перевозки с Казахстаном.