В ГД внесли законопроект о возможности бесплатно выбирать место в самолете для инвалидов

В Госдуму внесен законопроект о возможности бесплатно выбирать место в самолете для инвалидов и детей. С такой инициативой выступили депутаты "Единой России".

Бесплатный выбор места планируется предоставлять при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от двух до 12 лет. По словам авторов документа, это должно исключить ситуацию, когда дети летят отдельно от родителей, а люди с ограниченными возможностями – без сопровождающих.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.