В Орехово-Зуеве река затопила городскую набережную

Из-за половодья в Московской области подтоплено около сотни приусадебных участков. Такие данные приводят экстренные службы. Вслед за Окой из берегов вышла Клязьма. В Орехово-Зуеве затопило городскую набережную.

Специалисты отмечают, что так сильно река не разливалась почти 10 лет. Есть ли угроза подтопления жилых домов? И когда весенние паводки пойдут на спад?

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