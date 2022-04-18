В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра

В столице повышают уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение будет действовать двое суток, начиная с 20 апреля. А уже 19 апреля в городе начнется потепление.

Температура воздуха, по данным Гидрометцентра, будет в районе +13–16 градусов. Обещают солнечную погоду без осадков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.