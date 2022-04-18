Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее 0,5%

Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

На неделе в Москве будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за ветра, сообщил Гидрометцентр.

Вещание телеканалов Paramount будет приостановлено в России с 20 апреля.