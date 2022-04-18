Уровень безработицы в столице в апреле составил менее 0,5% – Ракова

Уровень безработицы в Москве составляет менее половины процента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, число обращений в службу занятости держится на уровне не более тысячи человек в день.

При этом в столице зарегистрировано более 300 тысяч вакансий. Так что на одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве. Поэтому в данный момент, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности – основная задача перенаправить освободившихся сотрудников туда, где массово открываются вакансии.

Для этого крупные работодатели могут открывать на площадках московской службы занятости собственные центры по набору персонала. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.