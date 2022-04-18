В репетиции парада в честь Дня Победы приняли участие 77 самолетов и вертолетов

Погода не помешала для репетиции парада Победы. В нем приняла участие и авиация. Поднялись в воздух 77 самолетов и вертолетов.

В финале тренировки пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" по традиции построили кубинский бриллиант, а шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

