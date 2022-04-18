В Алабино прошла репетиция парада в честь Дня Победы

На полигоне Алабино 18 апреля прошла репетиция парада в честь Дня Победы. В ней приняли участие 11 тысяч военнослужащих и свыше 130 боевых машин.

В этом году маршрут движения военной техники по Москве немного изменят. Где можно будет увидеть колонны? И какое вооружение будет представлено?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.