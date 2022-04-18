Девушка высунулась из крыши проезжающего автомобиля, чтобы сделать селфи

В столице хоть и ветрено, но солнечно, поэтому у москвичей заметно улучшилось настроение. На кадрах, присланных очевидцами, видно, как девушка в розовой бейсболке делает селфи, высунувшись из машины.

Автомобили едут медленно и ничто ей не мешает поймать лучший кадр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.